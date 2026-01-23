Accords sociaux en souffrance : Le G7 relance le bras de fer

Les enseignants ont investi les rues de Thiès, le jeudi 22 janvier, à l’occasion d’une grande marche pacifique organisée pour exiger le respect des accords conclus avec le gouvernement. À l’appel des organisations syndicales regroupées au sein du G7, la mobilisation a rassemblé des enseignants venus de plusieurs localités du pays, traduisant largement le cadre régional.

Brandissant pancartes et banderoles, les syndicats d’enseignants ont marché hier, du lycée Malick Sy à la Place de France à Thiès en scandant des slogans appelant à la dignité du corps enseignant et à son rôle central dans le système éducatif.

Cette démonstration nationale marquée par la présence d’enseignants venus de plusieurs régions, visait à dénoncer les retards et les insuffisances relevés dans l’application des engagements pris par les autorités.

La marche s’inscrit dans le cadre du deuxième plan d’actions du G7 et précède une grève totale ce vendredi 23 janvier. Selon les syndicats, le secteur de l’éducation traverse des «tournures surprenantes depuis la troisième alternance », évoquant un immobilisme persistant dans la prise en charge des revendications professionnelles des enseignants à travers le retard dans l’apurement du passif des accords signés ».

Prenant la parole, le secrétaire général national du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS) , Amidou Diédhiou a estimé que cette « situation

préjudiciable au secteur dans sa globalité est causé par l’inactivité du comité de suivi des accords ». Selon lui, l’absence de fonctionnement effectif de ce

cadre de concertation explique en grande partie les lenteurs observées dans l’exécution des

engagements de l’Etat.

Le G7 a appelé les enseignants à « rester mobilisés pour le paiement à temps des salaires des enseignants et des indemnités des examens, l’implication du Ministère de l’Education Nationale parle même à travers les activités du ministère, l’apurement du passif des accords, notamment la signature des décrets des décisionnaires ». Des revendications jugées essentielles pour restaurer la confiance et assurer la stabilité du système éducatif.

S’adressant aux autorités, Amidou Diédhiou dira que « signer les décrets est une chose que

nous attendions en urgence, mais il faut comprendre que signer les décrets ne suffit pas pour régler la question des décisionnaires. Il faut en plus de cela, travailler à l’augmentation de la pension des décisionnaires, à l’élargissement de l’implication budgétaire aux décisionnaires et à l’augmentation optionnelle de l’âge de la retraite à 65 ans ». Une déclaration qui met en lumière les attentes structurelles des enseignants au-delà des seules mesures réglementaires.

Parmi les autres doléances, figurent la dénonciation des lenteurs administratives, la revendication d’une plus grande équité salariale en faveur des secteurs de l’éducation et de la formation, ainsi que la fin des surimpositions appliquées sur les rappels de salaires, considérées comme injustes.

Les organisateurs de la marche exigent du gouvernement la prise en charge diligente et globale de leurs préoccupations. Ils soutiennent que cette mobilisation vise non seulement à interpeller les autorités, mais aussi à relancer un dialogue qu’ils souhaitent sincère dans la perspective de solutions durables.

M. DJIGO