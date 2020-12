Détournement présumé de 4 millions de F Cfa à l’hôpital Ndamatou de Touba : deux agents écroués

Un détournement présumé de 4 millions de F Cfa pollue l’atmosphère de l’hôpital Ndamatou de Touba. Les deux (2) agents arrêtés, ont été placés sous mandat de dépôt après leur face-à-face avec le procureur de la République de Diourbel.

Les mis en cause, M. Ngom et S.M. Amar sont accusés d’avoir encaissé et emporté la somme de 3.149.400 F Cfa destinés à la Caisse de l’hôpital. Les deux caissiers annulaient les tickets payés par des patients à travers le système et détourner les fonds collectés, selon la déposition du Directeur de la structure sanitaire.

Ce dernier a licencié les deux agents avant de déposer une plainte contre eux.