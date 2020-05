Covid-19: Le Sénégal se retrouve avec 25 morts et 1394 personnes sous...

Le bilan sanitaire du covid-19 au Sénégal s’est encore alourdi ce vendredi. Ce matin, au cours de son point de presse, le ministère de la santé a fait savoir deux personnes ont perdu la vie la nuit dernière et ce matin. Et les tests effectués sur des personnes prises au hasard ont décelé une terrible réalité.

Si un premier patient, âgé de 58 ans, est décédé à son domicile des Parcelles Assainies alors que des tests effectués sur lui, hier, avaient fait connaitre sa positivité, le second, lui, âgé de 60 ans, est mort à l’hôpital principal de Dakar où il était interné. Comme on le voit, désormais le nombre de morts au Sénégal s’élève à 25 et on est encore loin du pic ont fait connaitre de nombreux médecins.

Alors que le pays a entamé son déconfinement forcé et que son chef, Macky Sall, a informé ses concitoyens que, désormais, « il faut apprendre à vivre avec le virus », ce sont 121 nouveaux malades qui sont venus encombrer les couloirs des hôpitaux sénégalais puisqu’il n y a plus beaucoup de lits disponibles. Face à cette situation, si certains guides religieux ont applaudi l’assouplissement des mesures, de nombreux chefs religieux ont fait connaitre leur refus de réouvrir leurs lieux de culte.

A ce rythme, le pays a compté 2310 personnes atteintes de Covid-19. Si 890 ont été déclarées guéries, 1394 personnes sont encore sous traitement dont 6 patients branchés à des machines dans des salles de réanimations. Le célèbre comédien, Samba Sine dit Kouthia, fait partie de ce lot interné à l’hôpital Principal. Pour rappel, c’est un test effectué sur 1128 sénégalais pris au hasard qui a donné cet effroyable chiffre de 10,7% de contaminés.