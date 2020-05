Covid19 : le Sénégal enregistre 2 décès supplémentaires et 121 nouveaux tests positifs

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont répertorié, ce vendredi 15 mai, 121 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 2 cas communautaire. 2 décès liés à la Covid-19 sont également notifiés, ce jour.

La présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a présidé, le point du jour sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, de ce vendredi 15 mai. Elle fait état de 121 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1128 soit un taux de positivité de 10,7 %. Un record journalier de patients infectés depuis le début de cette maladie sur le territoire national. Détaillant les nouveaux cas positifs issus des résultats des tests virologiques du communiqué numéro 75, la Directrice de la Santé a indiqué qu’il s’agit de 119 cas contacts suivis par leurs services du ministère et de 2 cas issus de la transmission communautaire détectés à Guédiawaye et à Touba. Actuellement, signale-t-elle, 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Principal de Dakar (5), de l’hôpital Fann (1).

48 patients déclarés guéris

Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye d’annoncer les 2 cas de liés à la Covid-19 que viennent d’enregistrer le Sénégal. « Le premier est un homme de 58 ans décédé à son domicile aux Parcelles assainies. Le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 mai dernier. Le second est un homme de 60 ans résidant à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 à 6 heure 50 minutes à l’hôpital principal de Dakar », a-t-elle renseigné.

Cependant, 48 patients sont contrôlés négatifs et déclarés guéris, ce jour. Ils sortiront de l’hôpital incessamment. Il s’y ajoute que l’état de santé des autres malades hospitalisés qui est stable. Le Sénégal a répertorié, à ce jour, 2310 cas positifs de Covid-19. Ils sont 898 personnes guéries, 25 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1394 de malades suivis dans les hôpitaux. Comme toujours, le ministère de la Santé exhorte les populations au respect strict des mesures de préventions collectives et individuelles que sont les gestes barrières pour bouter le coronavirus hors de nos frontières.