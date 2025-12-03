Affrontements à l’UCAD: Voici le bilan des étudiants et policiers blessés

La tension à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) atteint un niveau critique. Le dernier bilan fait état de plusieurs blessés des deux côtés. Ce mardi, 16 étudiants ont été blessés, dont 6 grièvement, tandis que 4 policiers ont dû être évacués, victimes des affrontements avec les étudiants.

Pour contenir la situation, la hiérarchie policière a interdit le port d’armes à feu sur le campus. La violence s’y manifeste également par l’usage de lance-pierres électroniques par certains étudiants, rapporte L’Observateur dans son édition de ce mercredi 3 décembre.