Mbour: Viol sur une déficiente mentale mineure par le beau fils de sa soeur

A Sessène, dans la commune de Fissel, les membres de la famille Ngom ne parlent plus le même langage. Ce, depuis qu’A. Diouf, fils adoptif du maître des lieux Pape Diène Ngom, est accusé d’avoir violé et battu la petite sœur de son épouse, Dib Ndour. Ainsi, les deux parties ont décidé de laver leur linge sale devant la Justice. Le 06 février 2022, alors que tout le peuple sénégalais jubilait de joie suite à la victoire des «Lions» lors de la Coupe d’Afrique des nations (Can), le pêcheur Karpha Ndour appelle au téléphone D. Ndour, sa fille aînée, pour s’enquérir de l’état de santé de sa fille cadette, S. Ndour. Une jeune fille de 16 ans, déficiente mentale.

Seulement, S. Ndour va profiter de l’appel pour lui révéler qu’elle est victime de viol et de bastonnade de la part du jeune A. Diouf, élève en classe de Terminale et fils adoptif de Pape Diène Ngom, le mari de sa grande sœur. Écœuré, Karpha Ndour va dare-dare abandonner son travail pour se rendre à Sessène afin de tirer cette affaire au clair. Mais, avant son arrivée à Sessène, l’élève A. Diouf est interrogé par Dib Ndour, épouse de son père adoptif à qui il aurait d’ailleurs avoué son forfait. Avant de se confondre en excuses.

Cependant, conscient de la gravité de l’acte de son enfant adoptif, Pape Diène Ngom conseille à ce dernier de réfuter toutes les accusations de la petite sœur de son épouse. Pis, il lui demande d’aller porter plainte contre son épouse pour diffamation à la Brigade de gendarmerie de Fissel. Ce que le jeune homme va faire sans tarder. Atterrée par le comportement de son époux qui tient désormais à protéger son fils adoptif, Dib Ndour affronte à son tour son mari. Une situation délétère qui affecte profondément le couple Ngom. Car, tous les jours, les deux conjoints se donnent en spectacle. Dib Ndour finit par conduire sa petite sœur auprès du gynécologue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour.

Et après consultation, la blouse blanche indique dans le certificat médical, «une déchirure hyménale ancienne». Munie de ce dossier médical, Dib Ndour va, à son tour, déposer une plainte contre le fils adoptif de son mari. Interpellé par les forces de l’ordre, l’élève A. Diouf nie les accusations de viol sur la déficiente mentale. Mais il reconnaît cependant avoir battu cette dernière le 23 novembre 2021. Sous prétexte que la jeune fille de 16 ans a traîné dans la cour familiale le sac de voyage d’un de leurs étrangers au moment où sa grande sœur était absente des lieux.

Par ailleurs, A. Diouf informe aux enquêteurs que c’est parce que Dib Ndour ne vit plus le parfait amour avec son papa adoptif qu’elle cherche à lui causer des ennuis judiciaires. S’agissant de S. Ndour, la jeune déficiente mentale, elle déclare, lors de son audition, que pour abuser sexuellement d’elle, le jeune homme attend toujours que sa grande sœur Dib Ndour soit absente de la maison. Et une fois son acte sexuel commis, il la bat avant de la menacer de la tuer si toutefois elle s’aventure à narrer leur jeu sexuel à quiconque.

D’ailleurs, elle révèle qu’à chaque fois, c’est après avoir pris un bain que A. Diouf la surprend dans la chambre de sa grande sœur pour la forcer à entretenir des rapports sexuels avec lui. Au terme de sa durée légale de garde à vue, A. Diouf, élève en classe de Terminale au Lycée de Thiadiaye, a été déféré vendredi dernier au parquet de Mbour.