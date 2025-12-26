Tournée économique en Casamance : Bassirou Diomaye Faye dresse un bilan

Après une immersion de cinq jours au cœur des régions de Ziguinchor et de Sédhiou, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a dressé un bilan exhaustif de sa tournée économique. Le Chef de l’État a quitté la Casamance en réaffirmant sa volonté de faire de cette région « un levier stratégique de l’économie nationale. »

Dans une note publiée sur sa page Facebook, le Président Faye a affirmé que « cette tournée m’a permis de constater des réalisations déjà en place, des chantiers relancés et d’autres en cours ». Selon lui, au-delà du simple constat, « cette visite marque le coup d’envoi du Plan Diomaye pour la Casamance ». Ce programme ambitieux prévoit le déploiement de nouveaux projets structurants destinés à désenclaver la région et à valoriser son immense potentiel agricole et touristique.

Pour Bassirou Diomaye Faye, l’avenir du Sud ne peut se concevoir sans une approche globale, « la paix, le développement et la dignité humaine sont indissociables ». « Cette dynamique va se poursuivre et s’amplifier pour inscrire durablement la région sur une trajectoire de paix consolidée et de développement visible », a-t-il indiqué, affichant sa volonté de rompre avec les approches du passé.

Le Chef de l’État n’a pas manqué de saluer la ferveur populaire qui a accompagné ses déplacements. Il a exprimé sa gratitude envers les populations de la Casamance pour leur « accueil, leur confiance et leur fraternité ». Il a aussi rendu un hommage particulier aux Forces armées. Le Président a salué leur « engagement constant », soulignant que la sécurité reste le socle indispensable sur lequel s’appuiera le succès du Plan Diomaye.