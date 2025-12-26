Tournée économique en Casamance : Bassirou Diomaye Faye dresse un bilan

Le Chef de l’État a clôturé, le jeudi 25 décembre, sa tournée économique de cinq jours dans le sud du pays. Entre relance de chantiers et promesses de développement durable, le Président mise sur le triptyque « paix, développement et dignité » pour transformer la région.
Dans une note publiée sur sa page Facebook, le Président Faye a affirmé que « cette tournée m’a permis de constater des réalisations déjà en place, des chantiers relancés et d’autres en cours ». Selon lui, au-delà du simple constat, « cette visite marque le coup d’envoi du Plan Diomaye pour la Casamance ». Ce programme ambitieux prévoit le déploiement de nouveaux projets structurants destinés à désenclaver la région et à valoriser son immense potentiel agricole et touristique.
Pour Bassirou Diomaye Faye, l’avenir du Sud ne peut se concevoir sans une approche globale, « la paix, le développement et la dignité humaine sont indissociables ». « Cette dynamique va se poursuivre et s’amplifier pour inscrire durablement la région sur une trajectoire de paix consolidée et de développement visible », a-t-il indiqué, affichant sa volonté de rompre avec les approches du passé.
Le Chef de l’État n’a pas manqué de saluer la ferveur populaire qui a accompagné ses déplacements. Il a exprimé sa gratitude envers les populations de la Casamance pour leur « accueil, leur confiance et leur fraternité ». Il a aussi rendu un hommage particulier aux Forces armées. Le Président a salué leur « engagement constant », soulignant que la sécurité reste le socle indispensable sur lequel s’appuiera le succès du Plan Diomaye.