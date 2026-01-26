Drame minier à Saraya : le bilan s’alourdit à six morts

Vingt-quatre heures après l’effondrement tragique survenu dans la commune de Bembou, l’espoir s’amenuise. Un nouveau corps a été extrait des décombres ce dimanche, portant le bilan provisoire à six décès. Les opérations de secours sont suspendues jusqu’à lundi. Le drame est survenu le samedi 24 janvier, aux alentours de 10 heures, sur le périmètre de la société minière AfriGold, situé à l’ouest du village de Gamba-Gamba (Sud est).

Selon des sources sécuritaires relayées par l’APS, un groupe de mineurs artisanaux s’était introduit sur le site d’exploitation industrielle. Alors que plusieurs personnes s’activaient au fond des fosses d’extraction, les parois, fragilisées, se sont soudainement affaissées.

Plusieurs ouvriers ont été ensevelis instantanément. Dans les premiers instants suivant l’accident, la solidarité des orpailleurs présents sur les lieux a permis de dégager huit (8) personnes, dont quatre (4) déjà décédées. Les blessés ont été évacués en urgence avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Depuis ce matin, les recherches ont permis de localiser et d’extraire de nouveaux corps, portant le nombre total de victimes à six (6). Par ailleurs, l’absence de recensement précis des personnes présentes au moment de l’effondrement laisse planer le spectre de plusieurs disparus toujours sous terre.

Face à l’instabilité critique du terrain et au volume impressionnant des débris, les secouristes ont été contraints de suspendre les fouilles ce dimanche soir pour des raisons de sécurité. Les opérations devraient reprendre demain.