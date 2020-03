Covid-19 : Barthélémy Dias débloque 100 millions pour ses administrés

La commune de Mermoz-Sacré-Cœur a débloqué la somme de 100 millions francs CFA pour appuyer ses administrés en vue de faire face aux effets du Covid-19. C’est le maire Barthélémy Dias qui a fait l’annonce dans une vidéo postée ce mercredi, sur sa page Facebook.

Il soutient que 50 millions en denrées alimentaires et 17 millions en equipements de protection individuelle seront dégagés pour la population.

A noter que 3 millions sont prévus en guise de subventions aux postes de santé de la commune qui bénéficieront aussi d’un appui en équipements d’une valeur de 5 millions.

L’édile de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur promet par ailleurs une autre enveloppe de 15 millions qui sera destinée aux retraités, aux couches défavorisées et aux chômeurs de la localité.

Les services d’hygiène et le commissariat de Dieuppeul bénécieront de leur côté, un soutien en nature, selon toujours Dias-fils.