100 millions de FCFA en faux billets saisis : 4 trafiquants, dont 2 étrangers, arrêtés par la SR de Kaolack

Quatre trafiquants, dont deux ressortissants étrangers, ont été arrêtés mercredi 18 février 2026 par les gendarmes de la Section de Recherches de Kaolack dans le cadre d’une opération de lutte contre la criminalité.

La gendarmerie nationale vient de réussir un nouveau coup de filet retentissant. Mercredi 18 février 2026, la Section de Recherches (SR) de Kaolack a procédé à l’interpellation de quatre individus soupçonnés d’appartenir à un réseau de contrefaçon monétaire.

Parmi eux, deux sont de nationalité étrangère, ce qui confère à cette affaire une dimension transfrontalière particulièrement préoccupante. L’information a été livrée par le colonel Ibrahima Ndiaye, porte-parole de la gendarmerie nationale.

Au cours de cette opération menée avec précision, les enquêteurs de la SR du Saloum ont mis la main sur une quantité considérable de faux billets de banque, dont la contre-valeur totale est estimée à cent millions de francs CFA (100 000 000 FCFA).

Sur le plan judiciaire, les quatre mis en cause doivent répondre de plusieurs infractions particulièrement sérieuses. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger, ainsi que blanchiment de capitaux.

Si ces arrestations constituent une avancée majeure, les enquêteurs de la SR de Kaolack ne comptent pas s’arrêter là. Les investigations sont toujours en cours.

Cette opération s’inscrit dans la dynamique proactive de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre la criminalité financière et organisée.

La gendarmerie nationale rappelle que son Centre d’Appel est gratuitement accessible au 123 ou au 800 00 20 20 pour tout signalement ou renseignement utile.