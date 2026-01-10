Mairie de Dakar: La très mauvaise nouvelle est tombée pour Barthélémy Dias

La Chambre administrative de la Cour suprême a déclaré irrecevable la requête de Barthélemy Dias, mettant fin à ses derniers espoirs de retrouver le fauteuil de maire de Dakar. L’ex édile contestait l’arrêté préfectoral l’ayant déclaré démissionnaire de son poste de conseiller municipal, mais sa démarche n’a pas prospéré.

Le long duel judiciaire pour le contrôle de la Ville de Dakar connaît ainsi son épilogue. Cette décision conforte définitivement Abass Fall, installé à la tête de la mairie depuis août dernier, dans ses fonctions, avons nous appris de nos confrères du Journal Les Échos.