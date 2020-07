Coronavirus: Plus de 60?000 cas en 24?h, 1?000 morts supplémentaires aux États-Unis

Les États-Unis ne parviennent pas à limiter la propagation du nouveau coronavirus, notamment sur la côte Ouest où les cas se multiplient. Mais l’épidémie reprend aussi de la vigueur sur la côte Est.

Les États-Unis ont de nouveau enregistré mercredi, pour la neuvième journée consécutive, plus de 60?000 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus en l’espace de 24 heures, selon le comptage à 20?h?30 (0?h?30 GMT jeudi) de l’université Johns Hopkins.

1?059 décès ont également été recensés sur cette période, pour un total de 142?942 morts, selon l’université basée à Baltimore dont les bilans font référence.

Les 63?967 nouvelles infections relevées sur une journée portent à plus de 3,9 millions le nombre total de cas positifs enregistrés dans le pays depuis le début la pandémie, apparue en décembre en Chine avant de se propager dans le reste du monde.

Plus de 1,2 million d’Américains ont en outre été déclarés guéris de la maladie.

De loin le pays le plus touché au monde en valeur absolue, les États-Unis, après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, voient depuis plusieurs semaines l’épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l’ouest du pays.

Mercredi, avec presque 415?000 cas confirmés, la Californie est devenue l’État qui a enregistré le plus d’infections au coronavirus, dépassant New York – mais elle est aussi l’État américain le plus peuplé, et compte plus du double d’habitants de New York.

Plus de 7?800 personnes sont mortes en Californie depuis le début de la pandémie, dont 115 mardi.

La Ville de Washington exige le port du masque hors domicile

La maire de Washington a durci mercredi les règles sur le port du masque dans la capitale américaine en ordonnant à ses résidents de se couvrir le visage dès qu’ils quittent leur domicile.

« Les gens doivent porter un masque quand ils quittent leur domicile s’il est probable qu’ils soient en contact avec quelqu’un d’autre pendant plus qu’un bref moment », explique la mairie de Washington, qui a annoncé cette mesure avec le slogan « C’est simple, quand vous quittez la maison, vous devez mettre un masque ».

« Vous devriez porter un masque car vous ne savez pas si vous pourrez maintenir la distanciation physique », a préconisé la maire démocrate Muriel Bowser.

Quelques exceptions sont faites, notamment pour les sportifs en plein exercice et se trouvant loin d’autres personnes.

Dans la capitale américaine, comme dans la majorité des États américains, le nombre de cas positifs au Covid-19 est en train de remonter, même si Washington a été relativement épargnée par le coronavirus depuis le début de l’épidémie.