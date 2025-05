Babacar Gaye défie la plainte de Pastef : « Même avec 1000 ans de prison, je ne changerai pas »

Babacar Gaye peuvent se rassurer ancien ministre d’État et ex-président du Conseil régional de Kaffrine, reste d’un calme olympien malgré les procédures judiciaires qui le visent. Présent au contre-dialogue organisé avant-hier, la figure politique s’est voulue ferme et sereine : « Je n’ai encore reçu aucune plainte », a-t-il déclaré à la presse.

D’après les echos, mais au-delà du constat, Babacar Gaye prévient : « S’ils pensent pouvoir me bâillonner, ils se trompent lourdement. Même avec 1000 ans d’emprisonnement, je continuerai à la sortie de défendre les mêmes positions. » Une déclaration musclée qu’il fonde sur son long parcours politique : « En 50 ans de vie politique, je ne me suis jamais présenté à la police, et ce n’est pas parce que je ne me suis pas battu », affirme-t-il avec conviction.

Pour rappel, Babacar Gaye et Babacar Dione, directeur de publication du quotidien Lii, sont visés par une plainte déposée par le parti Pastef. Selon Ayib Daffé, président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, « le parti Pastef, à travers son avocat, Maître Bamba Cissé, a porté plainte contre M. Babacar Gaye et Babacar Dione pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation ».

Le motif de cette action judiciaire : les deux hommes sont accusés d’avoir publiquement affirmé, « en des termes non équivoques », que le parti Pastef aurait commis « des assassinats, meurtres et autres actes de barbarie durant la révolution citoyenne et démocratique entre 2021 et 2024 »

Les Echos