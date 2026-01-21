La série noire continue sur les routes du Nord. Après l’accident mortel survenu lundi sur l’axe Kébemer – Louga, qui avait coûté la vie à quatre personnes, un nouveau drame s’est produit ce mardi, aux environs de 7 heures du matin.

L’accident a eu lieu sur l’axe Kébemer – Ngaye Mékhé, à hauteur du village de Ndiaye Thioro, dans la commune de Ndande (département de Kébemer).

Un véhicule particulier, qui quittait Louga en direction de Dakar, est entré en collision avec un camion frigorifique circulant en sens inverse. Ce choc frontal d’une grande violence a causé la mort d’une personne sur le coup et fait trois blessés graves.

Les sapeurs-pompiers, dépêchés rapidement sur les lieux, ont acheminé le corps sans vie ainsi que les blessés au district sanitaire de Ngaye Mékhé.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les causes exactes de cette nouvelle tragédie routière.