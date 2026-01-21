Aziz Rok : « Sadio Mané incarne le ‘Dem ba Diekh’ sénégalais »

Le YouTubeur Aziz Rok a beaucoup apprécié le comportement de Sadio Mané lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc. On ne rappellera pas que l’ancien joueur de Liverpool a fait revenir ses coéquipiers sur le terrain, alors qu’ils étaient presque tous rentrés aux vestiaires pour protester contre des décisions arbitrales. De l’avis du promoteur de la chaîne ‘H5 Motivation’, le Ballon d’Or africain incarne l’esprit du ‘Dem ba Diekh’ sénégalais.

« Le champion ne voit pas la dernière minute comme un aveu d’échec »

« Sadio Mané a tout fait pour que les joueurs reviennent sur le terrain. Sadio Mané, malgré que les circonstances disaient qu’on allait perdre, voulait continuer à croire en une victoire du Sénégal. Et ça c’est l’illustration chimiquement pure entre un joueur de foot lambda et un champion. Le champion ne voit pas la dernière minute comme un aveu d’échec. Il voit ça comme la dernière minute d’espoir qui peut mener à la victoire…Sadio Mané incarne une citation sénégalaise qui dit : Dembe Dier (jusqu’au bout) » a déclaré Aziz Rok. Il rappelle que cet esprit ‘Dembe Dier’ était incarné auparavant par les joueurs sénégalais lors du match qu’ils ont joué contre la France à la Coupe du Monde 2002.