La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a procédé à l’interpellation de deux individus pour acte contre nature et vagabondage, dans la nuit du 19 au 20 janvier 2026.

Les faits se sont déroulés aux environs de 03 h 30, lorsqu’un vigile chargé de la surveillance d’un garage de véhicules situé à proximité de l’hôpital Guédji a alerté une patrouille de la Brigade de recherches (BR) qui sillonnait le secteur.

Selon le témoignage du vigile, les deux hommes entretenaient des rapports sexuels sur une natte étalée entre deux véhicules stationnés dans le garage. Informés de la situation, les agents se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.

Surpris en flagrant délit par les policiers, les deux individus ont tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement maîtrisés puis conduits au poste de police. Lors de leur interrogatoire sommaire, ils ont reconnu sans détour les faits qui leur sont reprochés.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire et d’établir les responsabilités.

Dans son communiqué, la Police nationale réaffirme sa détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens, et invite la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.