Axe Bignona-Diouloulou: Une collision entre deux véhicules fait un mort et plusieurs blessés

Un accident s’est produit ce matin. Un minicar immatriculé ZG 5688-A, en provenance de Thiobon, et un véhicule de type “8 places”, immatriculé ZG 9609-A, venant de Diouloulou sont entrés en collision sur la RN5, à hauteur de Kapara, dans la commune rurale de Suelle, non loin de Bigona. On dénombre un mort et une vingtaine de blessés, apprend-on de sources sécuritaires. Toutes les victimes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers au centre de santé de Bignona.

Les premiers témoignages pointent l’état défectueux de la route, qui a provoqué l’accident. Les deux conducteurs auraient voulu éviter des nids-de-poule.