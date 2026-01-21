Sénégal : vers une économie sportive souveraine et ambitieuse (Par M. SOUMARE Sekhou)

« Le temps de l’attente est révolu. Le temps de l’audace est venu». En invoquant ces mots d’Ousmane Sonko, le constat est clair : le Sénégal doit cesser d’être le spectateur de sa propre richesse sportive pour en devenir le bâtisseur.

Il est temps de transformer l’euphorie des stades en un levier de croissance durable.

Sortir de l’économie de la gratification pour l’économie de l’investissement

L’heure est venue de transformer l’euphorie éphémère de la victoire en un véritable moteur de développement.

Le sport ne doit plus être le seul terrain du bénévolat ou de l’émotion pure, mais une mine d’or économique à l’instar des pays développés.

Pour y parvenir, nous devons passer d’une « économie de la gratification » caractérisée par des dons ponctuels de villas et de chèques à une économie de l’investissement stratégique afin de lier le destin financier du sportif au développement de son pays, bien au-delà de sa carrière active.

Des incubateurs de talents aux géants industriels

La refondation commence à la base.

Il est opportun de transformer le sport scolaire et universitaire (UASSU) ainsi que les Navétanes en véritables incubateurs de talents.

Parallèlement, l’État doit encourager les fleurons nationaux des secteurs des mines, du pétrole, du gaz et du numérique à soutenir des sections sportives de haut niveau.

L’objectif est de ressusciter le modèle des structures fortes qui ont fait la fierté du pays, à l’image de la SEIB, de la CSS, du Port ou de la Douane.

Pour conjurer le « syndrome Ferdinand Coly » et la précarité qui guette trop souvent nos champions après leur retraite, l’État doit s’affirmer comme un partenaire-conseil.

Rétablir les anciens internationaux, comme Ferdinand Coly, dans leurs droits n’est pas seulement un acte de justice, c’est un signal fort pour encourager l’investissement et restaurer la confiance.

Le Guichet Unique : Sécuriser et injecter les capitaux

L’une des réformes majeures proposées est la création d’un Guichet Unique des sportifs.

Doté d’une cellule d’accompagnement juridique et fiscal, cet outil permettrait de sécuriser les capitaux de nos expatriés pour les injecter dans l’économie réelle, à travers des secteurs stratégiques où l’État agirait en véritable partenaire d’affaires:

Agro-industrie en visant la souveraineté alimentaire via le Riz de la Casamance, la relance de la SONACOS et la transformation locale.

Immobilier et Infrastructures en nouant des partenariats avec la SICAP et la SN HLM pour des programmes de logements sociaux.

Énergie et Transports en investissant dans le solaire et la modernisation des flottes (Dakar Dem Dikk, transport VIP).

Éducation en bâtissant des écoles d’excellence tournées vers les métiers du futur.

Santé et Bien-être en développant des infrastructures hospitalières de pointe, des centres de rééducation sportive de classe mondiale et des industries pharmaceutiques locales pour assurer la souveraineté sanitaire du pays.

Le “Made in Sénégal” au cœur de la performance

La victoire sur le terrain doit se prolonger sur le marché.

Cela passe par la relance de la SOTIBA avec la création d’une structure spécialisée pour la confection des maillots, ainsi que de BATA pour la production locale de chaussures et de ballons.

Le Sénégal a le potentiel pour devenir une destination de référence pour les stages de préparation internationaux. Plus audacieux encore : la gestion des stades pourrait être confiée à des consortiums de joueurs, les transformant en gestionnaires d’actifs.

Des supporters aux PME de l’événementiel

Enfin, cette révolution n’oublie pas le « 12e Gaïndé » et des groupes comme Allez Casa ou Lebougui qui doivent se transformer en PME de l’événementiel car leur expertise en chants et danses est un produit touristique exportable.

Au-delà du spectacle, ils pourraient développer leurs propres gammes de vêtements et d’instruments traditionnels. Une telle structuration permettrait de générer des revenus pour financer un fonds de solidarité pour le développement du sport de proximité et la culture.

En définitive, voir un Sadio Mané ou un Kalidou Koulibaly devenir des capitaines d’industrie n’est pas une utopie, c’est une nécessité souveraine. En affinant ce modèle, nous garantirons à nos sportifs une retraite digne, tout en créant des milliers d’emplois pour la jeunesse sénégalaise.

L’État ne doit plus être un simple mécène, mais un partenaire d’affaires audacieux.

M.SOUMARE SEKHOU

ECONOMISTE ET FORMATEUR EN DOUANE