Affaire Ecotra-CDC : le procureur ordonne l’ouverture d’une enquête et la convocation de « Lamignou Darou »

La confrontation médiatique entre Abdoulaye Sylla, patron d’Ecotra, et Fadilou Keïta, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), prend désormais une tournure judiciaire. Le Parquet de Dakar a transmis deux soit-transmis à la Sûreté urbaine pour enquêter sur des accusations croisées de détournement et de diffamation, renseigne L’Observateur.

Au centre du conflit : les deux milliards de francs CFA de la CDC, chiffre la même source. Le journal rappelle que l’affaire avait éclaté après une émission sur la Web TV Sans Limites, au cours de laquelle Fadilou Keïta, annonçant une plainte, accusait Ecotra d’appropriation illégale de terrains et de détournement de fonds. L’entreprise a vigoureusement contesté ces propos, les qualifiant de « mensongers » et visant à nuire à sa réputation. À son tour, Me Demba Ciré Bathily a déposé une plainte au nom d’Ecotra contre Fadilou Keïta et la Web TV pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.

La Sûreté urbaine est désormais chargée de vérifier la matérialité des faits, de confronter les versions des parties et de déterminer d’éventuelles responsabilités pénales. Les auditions prochaines de Fadilou Keïta, du responsable de la Web TV et de C. Ndiaye, représentant de Abdoulaye Sylla, seront déterminantes, indique le quotidien du Groupe futurs médias.

Un second front judiciaire contre « Lamignou Darou »

Parallèlement, glisse L’Observateur, un second soit-transmis du Parquet vise Manoumbé Diop, plus connu sous le pseudonyme de « Lamignou Darou ». Le député et homme d’affaires Abdoulaye Sylla a introduit une nouvelle plainte après la diffusion d’une vidéo sur TikTok dans laquelle Diop le qualifiait de « menteur » et l’accusait de percevoir indûment son salaire parlementaire tout en séjournant hors du Sénégal. La Sûreté urbaine a reçu l’ordre de convoquer le Tik-Tokeur pour répondre de ces accusations de diffamation et d’injures.