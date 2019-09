Arrêté pour prostitution masculine, Il évoque la conjoncture économique

La prostitution masculine semble prendre de plus en plus d’ampleur dans la société sénégalaise. En effet, hier lundi, 4 hommes ont fait face au juge.

Poursuivis pour prostitution, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et défaut de carnet sanitaire. Il s’agit d’A. Gueye, A. Pouye, E. Dieng et A. Doumbouya, Face au Juge, au Tribunal des flagrants délits, les deux derniers nommés, ont reconnu les faits sans ambages. Ils disent s’adonner à cette profession pour des raisons financières. «C’était pour me faire un peu d’argent. Je dois subir une intervention chirurgicale et je m’étais dit que c’était un moyen de me faire un peu d’argent. Je suis docker et je n’ai pas de qualification», a indiqué M. Doumbouya, selon Source A.

Pour les deux premiers cités, ils n’ont pas reconnu les faits de prostitution mais plaident coupables en ce qui concerne le délit de diffusion d’images obscènes. Ils ont confessé qu’ils se sont inscrits sur un fameux site dédié, pour le plaisir. D’ailleurs, ils ont laissé croire qu’ils ignoraient que leur inscription sur la plateforme de rencontre était réprimée par la loi. Au terme des débats, le Juge les a condamnés à une peine de 2 ans avec sursis.