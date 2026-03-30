Yeumbeul-Sud : Piégé par son ami d’enfance, un présumé homosexuel arrêté presque nu avec ses préservatifs

Alors que l’affaire Pape Cheikh Diallo continue de faire des vagues, un nouveau cas d’arrestation pour présomption d’homosexualité a été enregistré à Yeumbeul-Sud. Les faits remontent au dimanche 29 mars 2026, vers 23 heures.

Cette nuit-là, le poste de police de Yeumbeul-Sud, sous le commandement du lieutenant Sow, reçoit un appel téléphonique de M. N., signalant la présence chez lui d’un individu présumé homosexuel.

Une équipe est aussitôt dépêchée sur les lieux. À son arrivée, les policiers appréhendent le mis en cause et le conduisent au poste. Il s’agit de C. Cissé, 20 ans, marchand ambulant, domicilié à Yeumbeul.

Entendu par les enquêteurs, M. N. explique avoir retrouvé C. Cissé, un ami d’enfance perdu de vue après un déménagement. Ces derniers jours, il affirme avoir reçu de lui des messages à caractère obscène lui proposant des relations sexuelles.

Choqué, il décide alors de lui tendre un guet-apens en feignant d’accepter ses avances et en lui fixant rendez-vous à son domicile.

C. Cissé tombe dans le piège. Il se présente muni de préservatifs et de lubrifiant selon des informations exclusives de Seneweb.

Profitant d’un moment d’inattention, M. N. quitte discrètement la chambre pour alerter ses voisins. Ces derniers surprennent le mis en cause presque nu, étalant les préservatifs et le lubrifiant. Le poste de police est immédiatement prévenu afin d’éviter un lynchage.

Interrogé au poste, C. Cissé reconnaît sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Après avis du procureur Saliou Dicko, il a été placé en garde à vue. L’enquête suit son cours.