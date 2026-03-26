L’affaire Pape Cheikh Diallo continue de faire des vagues au Sénégal. Du nom du célèbre animateur de la télévision Futurs Médias (TFM), cette affaire a pour origine l’arrestation d’un groupe d’hommes -dont certains sont mariés et mènent une normale vie de famille- par la brigade de Recherches de la gendarmerie de Keur Massar soupçonnés de s’adonner à des pratiques homosexuels et à la transmission volontaire du VIH Sida. Déféré au parquet, le groupe s’est agrandi au cours des vagues successives d’arrestations pour atteindre la barre fatidique de 50 interpellés. Il se trouve que cette cinquantième interpellé se trouve être un journaliste reporter de Kéwoulo.

Kéwoulo est secoué. Mais, à en croire son fondateur et Directeur de Publication, Babacar Touré Mandjou, le groupe reste debout. Comme son idéal d’être au service des Sénégalais. Sur le plateau de la Matinale de Marie Jeanne Sagna, Babacar Touré s’est prononcé sur l’arrestation de son journaliste reporter. Ce dernier a été interpellé, hier soir, par les gendarmes de la brigade de Recherches de Keur Massar. Il est soupçonné d’avoir participé à un réseau tentaculaire de prostitution masculine dans lequel Pape Cheikh Diallo serait l’un des pions centraux. Comme ce célèbre animateur de la TFM, de nombreux hommes de média, cités dans le scandale, ont été arrêtés, placés en détention et mis sous contrôle judiciaire pour Pape Bigué Ndiaye de la RTS.

S’il a reconnu l’arrestation de son jeune journaliste-Reporter, Pape Guèye Tall, et s’est dit surpris par la nouvelle, Babacar Touré Mandjou s’est entouré du principe de la présomption d’innocence et a prié pour que les accusations à l’encontre du mis en cause soient vaines. Bien que perturbé par cette nouvelle, Babacar Touré Mandjou a fait savoir que le combat de Kéwoulo continuait au service de l’information du public. Aussi, le patron de Kéwoulo a fait savoir que “la justice doit continuer son travail.”