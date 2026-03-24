Un ancien détenu de la Maison d’arrêt de Rebeuss a brisé le silence pour livrer des détails inédits sur le quotidien carcéral de l’animateur Pape Cheikh Diallo, actuellement sous les verrous.

L’ex-pensionnaire de Rebeuss, prénommé Latyr, a tenu à démentir formellement les rumeurs persistantes concernant une prétendue « nouvelle vie » de l’animateur, lequel aurait dirigé des prières durant le mois de Ramadan.

« Comment pouvez-vous croire que des musulmans acceptent d’être guidés par un homosexuel ? Pape Cheikh Diallo ne dirigera jamais une prière en prison », a-t-il tranché avec fermeté.

Selon ce témoin oculaire, l’homme de média vivrait dans un isolement quasi total pour éviter les regards et les confrontations. « D’ailleurs, l’homme de médias n’ose même pas sortir dans la cour pour profiter des promenades. Par pudeur, il reste tout le temps dans sa chambre. Ses seules sorties se font pour aller à l’infirmerie », rapporte Latyr.

Plus troublant encore, l’ancien détenu a interpellé l’administration pénitentiaire sur un besoin spécifique lié, selon ses dires, à la condition physique de certains détenus. Latyr a invité les autorités à se ravitailler en couches pour adultes pour pallier des problèmes d’incontinence chez les homosexuels incarcérés, affirmant de manière directe que « ces derniers en ont réellement besoin ».