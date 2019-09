Un économiste appelle à la mise en place d’un fédéralisme budgétaire avant la mise en circulation de la nouvelle monnaie

L’économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla a appelé à la mise en place d’un « fédéralisme budgétaire » en attendant la mise en service de la nouvelle monnaie unique de la CEDEAO, lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence sur la remise en question de l’orthodoxie de la pensée économique en Afrique.



« Nous avons des pays riches comme le Nigéria, et d’autres ne le sont pas. En plus, chaque pays a ses réalités, les populations sont différentes en termes de taille et de situation économique. Il peut arriver qu’un pays se trouve dans des situations économiques et qui sont difficiles et connaisse le contraire quelques mois plus tard », a dit l’économiste.



Pour lui, il faut avant la création de cette monnaie (Eco), travailler de sorte à avoir un fédéralisme budgétaire. « Nous avons 15 pays membres de cette monnaie, mais qui ont des tailles différentes, des taux d’inflations qui ne sont pas les mêmes, des déficits qui varient d’un pays à un autre. Il doit y avoir des critères de convergence », soutient-il.



Ndongo Samba Sylla qui estime que la nouvelle monnaie unique doit renforcer l’intégration régionale, rappelle qu’il y a beaucoup de défis à relever sur ce point avant d’en arriver à la mise en circulation de ECO.

