Annoncé comme futur allié de Macky Sall, Bok Gis Gis sort du silence et dément

Accusés à tort ou à raison de préparer leur départ vers Macky Sall, les partisans du président Pape Diop de Bok Gis Gis n’ont pas apprécié. Face à la presse ce jeudi, la représentation communale du parti a réitéré son ancrage dans l’opposition sans manquer d’égratigner les » militants alimentaires » qui ternissent l’image de la formation politique pour leur intérêt personnel.

« Un énergumène nommé Momar Sokhna, habitant Latmingué, se réclamant président des producteurs d’arachides, tantôt président des ferrailleurs ou coordonnateur départemental du Bok Gis Gis, ce qui est contraire à la vérité, a essayé de mettre en mal le président Pape Diop et les familles religieuses du Saloum en alléguant qu’il n’a pas d’égards pour elles, ce qui est archifaux, et aux antipodes du comportement calme et posé de ce dernier. Mais, de tels propos venant de lui ne nous surprenne guère car ce transhumant politique par excellence est un coutumier des faits mais s’il veut partir rejoindre Macky Sall, il n’a qu’à y aller car nous nous sommes dans l’opposition radicale », s’est emporté Mor Gueye, responsable communal du Bok Gis Gis.