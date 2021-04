Loin des caméras et des micros des journalistes, des drames sont en préparation dans le Fouta. Hier, des jeunes du mouvement Podor Debout qui ne veulent plus voir leur contrée être utilisée comme le bastion électoral de l’APR et un faire-valoir pour légitimer le régime de Macky Sall se sont mobilisés pour empêcher la tenue du meeting d’Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances, dans le département de Podor. Et les affrontements qui s’en sont suivis ont fait couler beaucoup de sang. Et de larmes.

Avant d’en arriver à ces violents affrontements enregistrés hier dans le Fouta, des rencontres avaient été organisées à Dakar. Comme Farba Ngom l’avait fait le weekend dernier en mobilisant ses jeunes partisans à Dakar pour organisation leur convoyage à Matam, Abdoulaye Daouda Diallo a, lui aussi, appelé au rassemblement des Foutankés à Dakar. “Ensuite, nous devions être mobilisés pour aller faire une démonstration de force à Podor et montrer tout notre soutien au régime de Macky Sall.” Ont soufflé de nombreuses sources anonymes à Kéwoulo. Invités à cette rencontre, d’autres jeunes, cette fois-ci opposés à cette initiative ont tenu à faire savoir aux responsables de l’APR que “les organisateurs vont devoir marcher sur leurs cadavres si ce meeting de la division devait se tenir au Fouta.”

Et loin d’être intimidé par ces menaces-avertissements, le ministre des Finances et natif de la zone a maintenu son projet de meeting. Face à ce statuquo, des terroristes…pardon des opposants au meeting ont décidé, eux aussi, de prendre, très tôt, les bus pour rejoindre le théâtre des opérations. Et, à en croire Ifra Gaye, l’un des membres actifs du mouvement Podor Debout, “dès 14 heures nous avons mis en place notre dispositif à partir de Mery, dans le département de Podor, en barrant la route au cortège de Mountakha Sy. Quelques minutes plus tard, c’est celui de Cheikh Oumar Hann qui a été stoppé comme celui de Kalidou Kane, le chef de cabinet du ministre ADD.”

Informé de cette situation, Abdoulaye Daouda Diallo, qui devait passer par le même chemin aurait, lui, décidé de se faire précéder par des gros bras pour nettoyer la route des «rebelles du MFDC»…pardon des opposants au meeting. Ce sont ces nervis qui ont affronté les jeunes du mouvement Podor Debout avec des machettes, des couteaux, du gaz paralysant “et même des armes à feu ont été brandies et des balles tirées“, selon de nombreux témoignages recueillis par Kéwoulo. Blessé gravement à la tête, un homme -qui serait chauffeur de son état- est entre la vie et la mort dans une structure sanitaire de la zone. «Il a été poignardé à la tête par un des nervis engagés par Abdoulaye Daouda Diallo», ont témoigné les manifestants. Les autres blessés ont été admis au centre de santé de Mboumba, à quelques kilomètres de Podor.

Alors que le Sénégal tout entier était sorti les 3, 4, 5, 6 et 8 mars dernier pour dire non au complot dont est victime Ousmane Sonko, le leader de Pastef, des responsables politiques du Fouta, sous la conduite de Farba Ngom, le griot attitré du président, ont essayé de rallier les Foutankés à leur cause, en les invitant à organiser des manifestations de soutien au président Macky Sall. Au moment où, à l’image du reste du pays, le Fouta est plongé dans une misère qui bafoue toute dignité humaine, Farba Ngom et compagnie avaient dépensé plusieurs millions de F CFA pour convoyer leurs supporters à ce meeting de Matam. Et, plus tard, dans un entretien avec la presse Farba Ngom a osé dire que “le Fouta n’était pas affamé et ce sont plutôt les manifestants qui se sont attaqués aux magasins Auchan de Dakar qui seraient des “crèves la dalle.”

Et si de nombreuses personnes s’étaient abstenues de faire entendre leurs voix discordantes, l’évocation du très gros montant dégagé pour ce seul meeting de Matam a révolté plus d’un. Du coup, de Matam à Podor en passant par Ourossogui, les populations ont décidé de ne plus voir organisé ce genre de rassemblement trompe-l’œil dans leurs départements respectifs. “Parce que, pour nous, c’est un manque de considération que de nous utiliser comme complices de leur manque de patriotisme, de leur tromperie.” Ont fait entendre les membres du mouvement Podor Debout. Alors que l’on espérait que les affrontements n’allaient se limiter qu’à Mery, des batailles rangées ont été signalées à Boké Dialoubé, le village même d’Abdoulaye Daouda Diallo. Désormais, à Méry, Mboumba, Pété et Goléré, les jeunes du mouvement Fouta Debout ont fait savoir que “désormais aucune manifestation de l’APR ne sera organisée dans le département de Podor. Sinon ils vont devoir marcher sur nos cadavres.” De l’autre côté, des partisans du régime ont promis d’organiser un meeting de soutien demain samedi. Un autre affrontement est à prévoir.