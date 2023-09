Organisation CAN 2027 : Les véritables raisons de l’échec du Sénégal

Pourtant pressenti par plusieurs médias et journalistes pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, le Sénégal a finalement perdu la course. En effet, la Confédération africaine de Football (CAF) a désigné le trio Kenya – Tanzanie – Ouganda pour être l’hôte de la plus grande compétition de football en Afrique en 2027.

Selon les informations de SeneNews, la CAF ne souhaite pas prendre le risque de confier l’organisation d’une CAN dans 4 ans à un pays qui n’est pas encore prêt. Ces dernières années, les officiels de la CAF se sont rendus compte que malgré les projets présentés, certains pays avaient beaucoup de mal pour respecter leur cahier de charge. L’exemple le plut patent est la Guinée, qui s’est vu retirer l’organisation de la CAN 2023.

Avec un seul stade aux normes internationales (Abdoulaye Wade), le Sénégal devait se lancer dans un chantier colossal pour terminer les 6 autres stades qu’il avait promis dans son projet. La CAF a donc jugé qu’il était moins risqué de confier l’organisation à 3 pays pas encore prêt qu’à un seul pays pas encore prêt. Finalement, en divisant les travaux dans 3 pays (la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya), il sera plus opportun d’arriver à la CAN 2027 avec des stades et des installations prêts à 100%.

Désormais, le Sénégal se fixe comme objectif d’organiser la CAN 2029. Si d’autres infrastructures ne sont pas construites entre temps, une coorganisation (avec peut-être la Gambie et pourquoi pas un autre pays) pourrait avoir les bonnes grâces de la CAF.