Alpha Blondy encense le leader de Yaw sur TV5 : « J’aime écouter des jeunes frères comme Ousmane Sonko… »

Alpha Blondy était l’invité de Patrick Simonin sur Tv5 Monde dans l’émission « Eternity ». Et la star ivoirienne du reggae en a profité pour dénoncer l’injustice et lancer un appel à la jeunesse africaine face à ces drames en mer, entre autres.

«Votre rôle ça a servi à quoi ? Vous servez à éviter les guerres, mais c’est vous qui créez les guerres. Après vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez vous-même armé. Ces djihadistes ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes, parce que notre insécurité profite à votre domination».

C’est en ces termes virulents que l’artiste ivoirien s’est adressé au journaliste Patrick Simonin, dans un entretien diffusé sur la chaine TV5 Monde. Pis, l’enfant de Cocody accuse et pointe du doigt certaines puissances occidentales :

«Ce n’est pas juste ! Je m’adresse à la France et aux USA, vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les jeunes de terroristes, c’est vous qui devez veiller pour que cela ne se produise pas».

Et le journaliste et rédacteur en chef de la chaine TV5 Monde de l’interpeller pour savoir si c’est l’Afrique qui est victime de ça. Alpha Blondy rétorque : «la pauvreté de l’Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée, parce que ça soulage beaucoup l’Occident et ses criminels».

Et comme espoir, l’artiste lance en ces termes : «c’est de l’esclavage, voilà pourquoi j’aime écouter des jeunes frères comme Kémi Séba, Nathalie Yamb, Ousmane Sonko. On peut ne pas être d’accord sur tout ce qu’ils disent, mais ce qu’ils disent est vrai, l’Afrique est devenue un continent d’esclaves». Il poursuit pour dénoncer ces milliers de migrants qui meurent chaque jour en mer et la dernière en date, le drame de Melilla.

«Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi ils viennent se livrer en esclaves en Europe ? Et cela est valable pour tous les noirs, qu’ils soient des Antilles ou des Etats-Unis. Il faut reconstruire l’homme africain en se disant cette vérité » dixit le reggaeman.