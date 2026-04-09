Cap sur 2027 : Amadou Tom Mbodji (PASTEF) officialise ses ambitions pour le Département de Ziguinchor

C’est une candidature qui vient clarifier le jeu politique local à l’approche des prochaines échéances. Amadou Tom Mbodji, responsable de PASTEF à Ziguinchor, a officiellement annoncé sa volonté de briguer la présidence du Conseil départemental lors des élections locales de 2027.

Dans une déclaration empreinte de solennité, ce cadre du parti au pouvoir affirme porter une « vision ambitieuse, inclusive et durable » pour le département. Un engagement qui s’inscrit dans la volonté de transformation territoriale prônée par sa formation politique.

Alors que les grands chantiers de l’État, notamment la modernisation de l’aéroport, remettent Ziguinchor au cœur des enjeux nationaux, Amadou Tom Mbodji entend faire du département un levier de développement de premier plan. « Mon engagement est nourri par la volonté de servir notre territoire et ses populations », a-t-il laissé entendre.

Cette annonce précoce devrait permettre au responsable patriote de structurer ses équipes et de peaufiner un programme axé sur les défis majeurs de la zone : insertion des jeunes, valorisation du potentiel agricole et renforcement des infrastructures de base.

La course pour le Conseil départemental est désormais lancée.