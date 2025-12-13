22 familles évacuées d’urgence après un effondrement meurtrier à Fès

Après l’effondrement meurtrier d’un immeuble à Fès, 22 familles ont été évacuées en urgence. Les autorités marocaine ont affirmé avoir agi rapidement pour sécuriser les lieux et éviter tout nouveau risque pour les habitants.

Une inspection technique approfondie est en cours pour évaluer la solidité des bâtiments voisins et mesurer l’étendue des dégâts. Le Laboratoire Public d’Essais et d’Études a été chargé de réaliser une expertise afin de déterminer les causes précises de l’effondrement.

Dans l’attente des conclusions, les familles sinistrées restent dans l’incertitude, ne pouvant regagner leurs logements avant l’aval des autorités.