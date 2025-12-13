Réponse au texte du Dr Abdourahmane Ba, expert en évaluation des politiques publiques (Par Pape Sadio Thiam)

Ton texte se distingue par une prose abondante et des métaphores chirurgicales spectaculaires. Mais en évaluation des politiques publiques, le style ne fait pas la science. Ce qui fonde une analyse sérieuse, ce sont la méthode, les données, les hypothèses explicites et la comparaison des scénarios. Or, sur ces quatre piliers, ton texte est défaillant.

Premièrement, aucune méthodologie n’est exposée. Il n’y a ni cadre d’analyse, ni indicateurs mobilisés, ni données chiffrées. Tu affirmes, prédis et prophétises, mais tu n’évalues pas. Or, une politique publique ne se juge ni à l’intuition ni à la peur anticipée, mais à partir de variables mesurables.

Deuxièmement, ton raisonnement repose sur un postulat idéologique non démontré : toute intervention de l’État sur les prix mènerait mécaniquement à la pénurie. C’est factuellement faux. Des politiques temporaires de régulation des prix, de baisse ciblée de taxes, de subventions compensatoires ou de plafonnement des marges ont été mises en œuvre dans de nombreux pays, y compris dans des économies libérales, sans effondrement des chaînes d’approvisionnement. Aucun contre-exemple n’est discuté, ce qui révèle une approche dogmatique, non scientifique.

Troisièmement, tu confonds volontairement économie positive et jugement normatif. Dire que « l’économie se vengera » ou qu’elle « rendra un verdict » ne constitue pas une analyse économique, mais une mise en scène rhétorique. L’économie n’est pas une entité morale qui punit ; elle est un système de relations mesurables. Un expert ne dramatise pas : il démontre.

Quatrièmement, l’amalgame entre politique économique et décisions judiciaires révèle une confusion des registres. L’évaluation rigoureuse distingue clairement les champs économique, juridique et institutionnel. Ici, ils sont empilés pour produire un effet émotionnel, non pour éclairer la décision publique.

Enfin, le cœur du problème est là : ton texte combat une caricature de l’action publique, et non la politique réellement mise en œuvre. Il n’examine ni les mécanismes de compensation, ni la temporalité des mesures, ni les arbitrages budgétaires possibles. Il se contente d’un discours alarmiste fondé sur la croyance que l’État serait, par nature, incompétent face au marché.

La vérité est plus simple :

PASTEF peut réussir ou échouer dans sa politique de lutte contre la vie chère. Cela se mesurera dans le temps.

Mais ce texte, malgré les titres affichés, ne relève pas de l’évaluation des politiques publiques. Il relève de la tribune idéologique, habillée d’un vocabulaire technique.

Or, en science comme en gouvernance, les métaphores ne remplacent ni les données, ni la rigueur, ni l’honnêteté intellectuelle.

Pape Sadio THIAM