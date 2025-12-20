Casamance : le collectif « L’Heure est grave » interpelle le Président sur l’urgence du pont Émile Badiane

À l’occasion de l’arrivée du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en Casamance, le collectif citoyen « L’Heure est grave » a tenu, ce vendredi, une réunion d’urgence au cours de laquelle il a souhaité la bienvenue au Chef de l’État tout en attirant son attention sur une préoccupation majeure des populations du Sud : la situation alarmante du pont Émile Badiane.

Dans une déclaration rendue publique, le collectif rappelle que « l’une des urgences majeures en Casamance demeure la construction d’un nouveau pont pour remplacer celui d’Émile Badiane », dont l’état de dégradation avancée suscite de vives inquiétudes. Selon ses membres, l’ouvrage, stratégique pour la mobilité des personnes et des biens, ne répond plus aux exigences de sécurité et de fluidité du trafic.

Le collectif invite le Président de la République à accorder une attention particulière à cette question. « Nous demandons au Chef de l’État de prendre ce dossier très au sérieux », insiste le mouvement, soulignant que la situation du pont constitue un frein majeur au développement économique et social de la Casamance.

Les membres du collectif rappellent par ailleurs que le Président Bassirou Diomaye Faye est « l’un des mieux informés sur l’état réel du pont », pour avoir lui-même visité l’ouvrage lors de son déplacement à Bignona en 2024. Une visite qui, selon eux, avait déjà permis de mesurer l’ampleur des risques liés à la vétusté de l’infrastructure.

Au-delà de l’interpellation, le collectif « L’Heure est grave » se veut force de proposition. Il affirme rester « ouvert à tout échange constructif » avec les autorités, dans le cadre d’initiatives visant à « faire avancer les préoccupations majeures des populations de la Casamance ».