Liste des lions: Voici les joueurs déçus zappés par Pape Thiaw

Comme à chaque annonce de liste avant une CAN, il y a les heureux élus… et les déçus.

En dévoilant ses 28 joueurs pour la CAN 2025 au Maroc, Pape Thiaw a fait des choix forts, assumés jusqu’au bout. Interrogé sur ses décisions, le sélectionneur national a été clair : « Je n’ai pas d’état d’âme quand il s’agit de faire la liste, car ils vont représenter le pays » a-t-il répondu pour justifier ses choix.

Choisir, c’est forcément écarter. Et certains cadres, pourtant emblématiques de la dernière génération, voient leurs espoirs de disputer une nouvelle CAN s’envoler.

Seny, Diallo, Nampalys, Camara..

Dans les buts, Seny Timothy Dieng fait partie des grands absents. L’ancien portier de QPR, aujourd’hui à Middlesbrough, pouvait espérer un retour dans une liste élargie à 28 noms. Mais Pape Thiaw a préféré s’en tenir à trois gardiens, offrant une place au jeune Yehvann Diouf, dont la montée en puissance à Reims puis Nice a séduit le staff. Une décision qui relègue Seny hors du groupe.

En défense, le cas Abdou Diallo retient l’attention. Titulaire lors du sacre de 2022 et joueur respecté dans le vestiaire, il paie sans doute son manque de temps de jeu et quelques pépins physiques. Même sort pour Nampalys Mendy, l’un des artisans du milieu champion d’Afrique, désormais laissé sur le côté. Pour ces deux cadres, c’est sans doute la fin d’un cycle avec les Lions.

Parmi les nouveaux visages apparus sous Pape Thiaw, Mamadou Lamine Camara (Hellas Vérone) fait partie des recalés de dernière minute. Le jeune milieu reste toutefois sur la liste d’attente, prêt à pallier toute blessure. Même situation pour Rassoul Niang (Le Havre) et Ousseynou Niang (Union Saint-Galloise), qui peuvent intégrer la liste en cas de forfait de dernière minute.

Idrissa Guèye, Abdallah Sima..

Autre déçu de cette liste, Idrissa Guèye, l’ancien attaquant du FC Metz et de l’Udinese. Le jeune buteur avait fait le pari risqué de rejoindre la Serie A au moment où Metz retrouvait l’élite du football français. Un choix de carrière courageux, mais qui ne lui a pas vraiment souri : son manque de temps de jeu en Italie a pesé lourd dans la balance. S’il était resté en Lorraine, Idrissa Guèye aurait sans doute figuré parmi les 28 Lions convoqués pour la CAN 2025.

Même situation pour Abdallah Sima, transféré à Lens durant l’été. Malgré l’excellent début de saison des Sang et Or, leaders de Ligue 1 devant le PSG et l’OM, cette dynamique n’a pas influencé la décision de Pape Thiaw. Le sélectionneur a choisi de miser sur la fraîcheur et la polyvalence, avec le retour d’Assane Diao et l’émergence d’Ibrahima Mbaye, deux profils offensifs qui ont finalement barré la route à l’ancien joueur de Brighton.

Ces absences illustrent la transition générationnelle engagée par Pape Thiaw : un effectif rajeuni, plus dense, et façonné selon sa philosophie de jeu. Si les déçus d’aujourd’hui nourrissent des regrets, ils restent aux portes de la sélection, preuve que la concurrence n’a jamais été aussi forte chez les Lions.