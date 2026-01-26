Visite d’Ousmane Sonko au Maroc : Enjeux économiques sur fond de tensions diplomatiques

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko effectue ce lundi 26 janvier une visite officielle au Maroc dans un contexte délicat, marqué par les tensions consécutives à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025). Au-delà des péripéties sportives, cette mission revêt une portée économique importante pour les deux pays.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la 15ème session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, prévue les 26 et 27 janvier à Rabat. Cette instance bilatérale constitue le principal mécanisme de coordination des programmes de coopération entre Dakar et Rabat.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 370 millions de dollars en 2024, enregistrant une progression significative par rapport à 2010, année au cours de laquelle ils s’établissaient à 98,5 millions de dollars. Cette croissance témoigne d’une dynamique positive que les deux gouvernements entendent consolider.

DES SECTEURS PRIORITAIRES CLAIREMENT IDENTIFIÉS

Les travaux de la commission mixte porteront sur plusieurs domaines de coopération. Les discussions concerneront notamment le développement humain, le commerce, l’investissement, le transport, le tourisme, l’agriculture, la santé, la pêche, les énergies et les infrastructures. Un forum économique maroco-sénégalais est également prévu, offrant une plateforme d’échanges directs entre les acteurs du secteur privé des deux pays.

UN CONTEXTE DIPLOMATIQUE À APAISER

La visite intervient une semaine après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale de la CAN, une rencontre marquée par des incidents ayant conduit à l’arrestation de 18 supporters sénégalais. Ousmane Sonko et son homologue marocain Aziz Akhannouch se sont entretenus afin d’appeler à dépasser cet épisode qui ne saurait excéder le cadre sportif.

Le Premier ministre sénégalais doit également rencontrer la diaspora sénégalaise établie au Maroc le 27 janvier à Casablanca, témoignant de l’attention portée aux communautés expatriées considérées comme des vecteurs des liens économiques entre les deux pays.

UN PARTENARIAT DE LONG TERME

Au-delà des contingences immédiates, cette visite s’inscrit dans une vision partagée. Les deux parties entendent hisser leur partenariat économique au même niveau d’excellence que leurs relations politiques, en consolidant une coopération qualifiée de multiséculaire et pluridimensionnelle.

Les ministres ont convenu de renforcer la coordination consulaire, afin de faciliter l’intégration socio-économique des communautés expatriées, reconnues comme vecteurs de croissance économique.

Cette 15ème session de la Grande Commission mixte devrait ainsi permettre d’évaluer les projets en cours et d’identifier de nouveaux axes de coopération susceptibles de diversifier et d’approfondir le partenariat entre Dakar et Rabat, démontrant que les enjeux économiques dépassent largement les passions sportives.

JEAN PIERRE MALOU