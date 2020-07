Enregistrement illicite: Le président du conseil d’orientation des Ads convoqué par la section de recherche

Un membre du Conseil d’Orientation de l’Agence des Aéroports du Sénégal (Ads) a transmis un signalement à la commission de protection des données personnelles mettant en cause son Président. Il lui reproche des faits d’enregistrement de paroles durant les réunions dudit Conseil, sans information ni consentement préalables des participants. Le membre dudit conseil d’administration ne s’en est pas limité là. Il a déposé une plainte à la section de la gendarmerie.

Le mis en cause, que la Commission des données personnelles a entendu, a nié les faits : «Pour les mêmes faits, j’ai été convoqué et entendu par la Section de Recherche de la Gendarmerie suite à une plainte auprès du Procureur de la République. Je m’inscris en faux contre de telles allégations et je n’ai jamais enregistré qui que ce soit lors de sessions de ce Conseil.» L’affaire est pendante devant la Cdp, sans préjudice du volet judiciaire de l’affaire, informe le dernier avis trimestriel de la Cdp.

Pour rappel, le communiqué du conseil des ministres renseignait que Ramatoulaye Gueye Diop, ex ministre, avait été officiellement nommée Président du Conseil d’Orientation de l’Ads. Elle a remplacé Ibra Ndiaye à ce poste.