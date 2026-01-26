La coalition syndicale And Gueusseum, membre de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS), annonce un tournant décisif dans son mouvement de contestation. Dans un communiqué rendu public le 25 janvier 2026, elle affirme entrer dans une phase de durcissement de la lutte, se félicitant de la forte mobilisation observée lors de la grève de 72 heures tenue du 21 au 23 janvier. Selon ses propres chiffres, la participation des agents de santé aurait atteint des niveaux rarement enregistrés à l’échelle nationale, malgré quelques perturbations relevées dans certaines structures.

Sur le fond, le syndicat dénonce la gestion des autorités, tant sur le plan social que politique, et critique un discours officiel qu’il juge en décalage avec les réalités budgétaires et le train de vie institutionnel. Il pointe également des engagements non respectés, notamment concernant des terres promises à des victimes de programmes publics, et avertit contre toute mesure coercitive à l’encontre des grévistes.

Estimant le dialogue au point mort, And Gueusseum dévoile un nouveau calendrier de mobilisation, comprenant une vaste tournée nationale, une grève de quatre jours en février, puis une phase prolongée de boycott des activités sanitaires jusqu’à la fin du mois de mai 2026