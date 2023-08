Niger: le béninois Patrice Talon recommande aux putschistes de “se retirer pour que ce ne soit pas par la force”

Les putschistes jusqu’ici ignoré les appels à rétablir l’ordre constitutionnel de la CEDEAO. Réunis le jeudi 10 août dernier à Abuja, les chefs d’Etat de l’organisation sous-régionale ont décidé d’activer la force d’intervention en attente. A l’issue de cette rencontre, le président béninois Patrice Talon s’est adressé aux putschistes.

Vaincre la « mauvaise force »

Il leur a tout simplement demandé de se retirer. « Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd’hui, tout à l’heure ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu’on leur fasse entendre raison » a déclaré Patrice Talon à la chaîne de télévision AIT News, selon le journal d’Etat La Nation.

Pour le numéro 1 béninois, les chefs d’Etat de la CEDEAO sont décidés à recourir à la force pour vaincre « la mauvaise force», si les négociations échouent. Et c’est le « peuple nigérien qui sera gagnant ».

« Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré »

Il prévient contre une désintégration du Niger et même de la CEDEAO si rien n’est fait. « Nous n’avons pas d’autres objectifs parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, l’écoute du peuple, la voix du peuple. Si nous laissons faire, notre sous-région sera désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que les divers organes qui gèrent le Niger s’entendent quand il y a un problème pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non par la force, par les armes. Cela est valable pour le Niger, le Nigéria, le Bénin, le Sénégal et tous les pays, y compris ceux du monde entier. Le temps où la force règle les problèmes est révolu » assure le chef de l’Etat béninois.

La CEDEAO n’acceptera plus que les coups d’Etat deviennent le moyen essentiel par lequel les gouvernants des communautés humaines doivent être désignés, a poursuivi le dirigeant ouest-africain. La démocratie reste, pour lui, la seule voie par laquelle les peuples s’expriment pour le choix de leurs gouvernants.

Il n’est donc pas question que « les armes, par exemple, soit un moyen de choix des gouvernants…Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer ».