UCAD : les étudiants prévoient une marche du campus jusqu’au Palais (communiqué)

Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a rendu public un communiqué ce 9 décembre 2025, annonçant une série de propositions destinées à mettre fin à la crise estudiantine qui secoue l’institution depuis plusieurs semaines.

Structure officiellement reconnue comme représentant les étudiants, le Collectif a d’abord tenu à saluer « l’engagement de tous les étudiants dans ce combat pour l’honneur et la dignité de la communauté ».

Après consultation avec la base, les amicales ont proposé deux formules pour apurer les 515.000 F CFA de rappels de bourse : Première option : un versement initial de 300.000 F en février 2026, suivi d’un second versement de 215.000 F en avril 2026. Deuxième option : un premier versement de 300.000 F en février 2026, puis l’intégration progressive des 215.000 F restants dans les paiements mensuels jusqu’en septembre 2026. Ces propositions visent, selon les responsables estudiantins, à « offrir des solutions réalistes et acceptables » permettant une sortie de crise durable.

Face à la situation qu’il qualifie de préoccupante, le Collectif annonce le dépôt imminent d’une déclaration de marche pacifique, prévue pour ce vendredi. L’itinéraire retenu reliera la grande porte de l’UCAD au Palais présidentiel, indique le document. Les médias sont également conviés à une déclaration publique ce jeudi à partir de 10 heures, au sein de l’université.

Suspension du mot d’ordre : reprise des cours dès jeudi

Dans un geste d’apaisement, le Collectif a décidé de suspendre la grève et d’inviter les étudiants à « regagner les amphithéâtres dès jeudi ». Il précise toutefois que cette suspension ne sera effective qu’après le retrait des forces de l’ordre de l’espace universitaire. Les amicales promettent de travailler à un réaménagement du calendrier académique pour compenser les heures perdues.

Le Collectif n’a pas manqué de fustiger « l’attitude des autorités sénégalaises face à la jeunesse estudiantine », estimant que le gouvernement a tardé à répondre aux préoccupations des étudiants. Il avertit que « si l’État ne réagit pas dans le délai imparti, il sera dans l’obligation de reprendre la grève », rappelant son « engagement et son attachement indéfectible à la communauté estudiantine »