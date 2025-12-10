Crise électorale en Guinée-Bissau : Fernando Dias en appelle à la CEDEAO

L’équipe de campagne de Fernando Dias Costa, candidat bissau-guinéen à la présidentielle du 23 novembre, qui a trouvé refuge à l’ambassade du Nigeria après le coup d’État du 29 novembre, lance un appel à la CEDEAO, qui doit tenir son sommet le 14 décembre à Abuja.
Il est demandé à l’organisation ouest-africaine d’exiger la libération de tous les détenus, la conclusion du processus électoral par la proclamation immédiate des résultats par la Commission électorale nationale et la protection des dirigeants politiques de l’opposition actuellement menacés de persécution.
https://youtu.be/FHoV29vpyNg?si=OPEGPoxly9I_E15t
