Rencontre secrète : Ce Week-end Wade et Samuel Sarr se sont vus à deux reprises

La rencontre ne figurait pas dans l’agenda de Abdoulaye Wade. Mais, l’ancien président de la République aurait reçu Samuel Sarr, pourtant soutien affiché du président sortant, Macky Sall, pour la présidentielle du 24 février 2019.

Selon des informations obtenues par Emedia.sn, les deux hommes politiques se sont rencontrés, hier nuit, samedi 9 février, et ce dimanche 10 février, dans l’après-midi. Deux rencontres en moins de 24 heures, au cours desquelles Karim Wade était au menu des discussions.

Samuel Sarr, ancien ministre de l’Energie sous le régime de Me Wade et son ex mentor se rencontrent à un moment clé de la présidentielle. L’ancien chef d’État arrivé, jeudi, 7 février, a menacé de faire reporter la présidentielle du 24 février prochain, protestant contre l’invalidation de la candidature de son fils, Karim Wade. Selon des sources proches de l’ancien ministre, au cours de ces échanges, Samuel Sarr a réaffirmé à Wade son engagement aux côtés de Macky Sall.

Et lui a proposé d’abandonner son projet de perturber de la présidentielle. Et dans ce cas, Samuel Sarr serait prêt à jouer les bons offices pour tenter de convaincre Macky Sall à aller dans le sens d’amnistier Karim Wade après une éventuelle réélection. Toutefois, Abdoulaye Wade, déjà courtisé par le camp d’Idrissa Seck, a reçu Ousmane Sonko vendredi avant de voir Madické Niang lui tendre également la main, mais il n’a pas encore dit son dernier mot