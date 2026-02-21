UFOA-A U17 : le Sénégal abritera les qualifications 2026

La Zone UFOA-A a rendu public, ce vendredi, le calendrier officiel de ses compétitions de football pour l’année 2026. Une programmation dense qui met l’accent sur le développement des jeunes catégories et la promotion du football féminin et des clubs dans l’espace ouest-africain.

Point d’orgue de cette annonce : le Sénégal a été désigné pays hôte des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations U17. Les rencontres se tiendront du 1er au 20 septembre 2026 et réuniront les meilleures sélections de la zone chez les moins de 17 ans. Une opportunité majeure pour les jeunes talents sénégalais et régionaux de se jauger et de préparer l’échéance continentale.

Chez les U20, les éliminatoires masculines auront lieu au Mali du 8 au 25 août 2026. Les sélections féminines, quant à elles, disputeront leur phase qualificative en Guinée-Bissau du 1er au 20 mai.

Au niveau des clubs, les qualifications de la Ligue des champions féminine de la zone se dérouleront en Gambie du 25 juillet au 9 août 2026, offrant aux meilleures équipes locales une voie d’accès aux phases finales continentales.

À travers ce calendrier, la Zone UFOA-A réaffirme son engagement en faveur de la structuration du football régional, du renforcement des compétitions de jeunes et de l’essor du football féminin, tout en donnant une visibilité accrue aux clubs de la sous-région.