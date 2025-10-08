Les Multiples Identités de Babacar Touré : Un Post Révélateur d’une Vie Nomade et Multiculturelle

Dans un monde où l’identité est souvent réduite à un nom unique et une origine fixe, le journaliste sénégalais Babacar Touré nous offre une réflexion profonde à travers un post personnel et poétique. Publié sur les réseaux sociaux ce message “Je m’appelle aussi Babacar, El-Torres, Olivier, à Ziguinchor on m’appelle Vieux, Prince, Pythagore, Bacary, à Abidjan je suis le Séningalais” capture l’essence d’une existence marquée par la mobilité, les rencontres et les réinventions. Babacar Touré, figure du journalisme d’investigation au Sénégal et directeur de publication de Kewoulo News, utilise ici une forme narrative intime pour explorer les facettes multiples de son identité.

Le texte commence par “Je m’appelle aussi Babacar”, soulignant déjà une multiplicité. Babacar n’est pas seulement un nom ; c’est un point de départ vers d’autres appellations : El-Torres (évoquant peut-être des influences hispaniques ou un surnom familial), Olivier (un prénom français courant en Afrique de l’Ouest, rappelant l’héritage colonial). Puis viennent les surnoms locaux : à Ziguinchor, ville du sud du Sénégal en Casamance, il est connu sous les noms de Vieux (le vieux, signe de respect ou d’expérience), Prince (évoquant noblesse ou charisme), Pythagore (référence au mathématicien grec, suggérant une intelligence ou un intérêt pour les sciences) et Bacary (variante de Babacar, courante en wolof). Enfin, à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, il devient “le Séningalais” une étiquette ethnique simple, mais chargée de sens dans un contexte migratoire.

Ce post n’est pas une simple liste ; c’est une cartographie personnelle. Il reflète les migrations internes et régionales en Afrique de l’Ouest, où les individus traversent frontières et cultures, adoptant de nouveaux noms pour s’intégrer ou se distinguer. Ziguinchor, avec sa diversité ethnique (diola, mandingue, wolof), et Abidjan, hub cosmopolite attirant des migrants de toute la CEDEAO, servent de décors à cette odyssée identitaire. Corrigeons au passage les possibles fautes de frappe : “Ziguichor” pour Ziguinchor, et “Séningalais” pour Sénégalais, qui n’altèrent pas le message mais ajoutent une touche authentique, comme un cri du cœur non poli.

Pour comprendre ce post, il faut replonger dans la biographie de Babacar Touré. Diplômé du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) à Dakar et en sciences politiques, Touré est un journaliste engagé, connu pour ses enquêtes incisives sur la corruption, les affaires judiciaires et les enjeux sociétaux au Sénégal. Directeur de Kewoulo News, il a fait face à des convocations policières et des plaintes en diffamation, comme en 2023 et 2024, pour ses reportages sur des figures publiques. Son travail s’inscrit dans la lignée des pionniers de la presse libre sénégalaise, bien qu’il ne soit pas à confondre avec le regretté Babacar Touré (1951-2020), fondateur de Sud Communication.

Dans le paysage médiatique sénégalais, souvent marqué par des échanges vifs et des controverses, . Ce message – “Je m’appelle aussi Babacar, El-Torres, Olivier, à Ziguinchor on m’appelle Vieux, Prince, Pythagore, Bacary, à Abidjan je suis le Séningalais” surgit comme une réponse subtile et introspective à des critiques émises par Xalaat TV, un média d’investigation et d’analyses connu pour ses positions engagées. Au cœur d’une polémique récente où Xalaat TV l’a qualifié de “menteur et imposteur” dans une vidéo analysant ses relations avec des figures comme le général Moussa Fall et l’ancien président Macky Sall, Touré choisit de réaffirmer son identité fluide et multiculturelle, transformant l’attaque en opportunité de réflexion sur la pluralité de l’être.

Ce post, avec ses énumérations poétiques, n’est pas anodin. Il émerge dans un climat tendu, suite à des publications de Xalaat TV qui mettent en doute la crédibilité de Babacar Touré. Par exemple, une vidéo récente de Xalaat TV, intitulée “Babacar Touré Kéwoulo/Menteur et Imposteur : Sa relation avec General Moussa Fall, Macky Sall ! Leeral”, le dépeint comme un manipulateur proche de l’ancien régime. D’autres sources évoquent “le problème de Babacar Touré et Xalaat TV”, soulignant une escalade dans les échanges entre ces deux entités médiatiques.

Cette déclaration peut être vue comme une riposte élégante : face à des accusations d’imposture, Touré embrasse la complexité de son identité, refusant d’être réduit à une étiquette unique.

Cette récente passe d’armes avec Xalaat TV s’inscrit dans une tradition de rivalités médiatiques au Sénégal, où les outlets comme Xalaat TV créé en 2015 et axé sur les analyses politiques et sociétales n’hésitent pas à cibler leurs pairs.

En répondant à Xalaat TV par une célébration de ses “autres noms”, Babacar Touré transforme une attaque en affirmation. Ce post invite à l’empathie dans un Sénégal multiculturel, où l’identité n’est pas une faiblesse, mais une force.