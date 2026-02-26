Médaillé de bronze à l’Afrobasket Angola-2025, le Sénégal replonge dans l’arène continentale avec, en ligne de mire, une qualification pour la Coupe du monde 2027. Les Lions entament leur campagne ce jeudi face à la Côte d’Ivoire, au stadium Marius Ndiaye (21 h), dans le cadre du groupe B de la deuxième fenêtre des éliminatoires organisée à Dakar du 26 février au 1er mars 2026.

L’enjeu est de décrocher l’un des cinq tickets africains pour le Mondial et s’offrir une sixième participation à la grand-messe planétaire.

Dans ce dessein, les hommes de Ngagne Desagana Diop devront réaliser un sans-faute dans une poule également composée de Madagascar et de la RD Congo. Une victoire d’entrée face aux Éléphants permettrait aux Lions de prendre une sérieuse option dans ce mini-tournoi à domicile.

Dans la continuité de la campagne angolaise, le sélectionneur a conservé l’ossature de son groupe. Malgré l’absence de Brancou Badji pour le choc face à la Côte d’Ivoire et du pivot Amara Sylla, la Tanière enregistre des renforts notables avec le retour de Babacar Sané et de Cheikh Bamba Diallo.

Ce derby sous-régional s’annonce décisif. La Côte d’Ivoire, ancienne championne d’Afrique, occupe le 3e rang continental (36e mondial), devant le Sénégal (5e africain, 45e mondial).

Même privés de l’expérimenté Solo Diabaté, les Éléphants comptent sur un groupe composé de joueurs locaux et expatriés, avec notamment le pivot naturalisé Kévin Yebo, pour viser la première place du groupe.