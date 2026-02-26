Sénégal : un Appel public à l’épargne de 200 milliards FCFA lancé

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le Ministère des Finances et du Budget informe que l’opération débute à compter du 26 février 2026 et porte sur une émission obligataire d’un montant cible de 200 milliards de FCFA.

Selon le document, « le Ministère des Finances et du Budget informe le public du lancement, à compter du 26 février 2026, du premier Appel Public à l’Épargne (APE) de l’année, portant sur une émission obligataire de l’État du Sénégal, d’un montant cible de 200 milliards de FCFA ».

Cette opération financière est structurée par la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de gestion responsable de la dette publique et de consolidation du marché financier sous-régional.

À ce sujet, le ministère souligne que « cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme et du Plan de financement de l’État pour l’année 2026 », ajoutant qu’elle « contribue également à l’approfondissement du marché financier sous-régional ».

La période de souscription est ouverte du 26 février au 19 mars 2026, permettant aux citoyens, aux investisseurs institutionnels et aux partenaires financiers de participer à cet effort national.

Les ressources mobilisées serviront principalement à couvrir les besoins budgétaires de l’État pour l’exercice 2026. Le communiqué précise que « les ressources mobilisées contribueront au financement des besoins budgétaires de l’État pour l’exercice 2026, conformément à l’autorisation parlementaire prévue par la Loi de finances initiale ». Elles permettront également de soutenir « les priorités économiques et sociales inscrites dans l’agenda national de transformation ».

Dans un appel à la mobilisation collective, l’État du Sénégal invite l’ensemble des acteurs économiques à soutenir cette initiative. « L’État du Sénégal compte sur l’engagement constant de ses citoyens, des investisseurs institutionnels et de l’ensemble de ses partenaires afin de faire de cette opération un succès collectif », précise le communiqué.