Le message fort de Koulibaly à Diomaye Faye et Ousmane Sonko : « Vous êtes les deux étoiles de notre pays »

Après la parade organisée en l’honneur des Lions de la Teranga, sacrés champions d’Afrique, une cérémonie officielle s’est tenue ce mardi 21 janvier 2026 au Palais de la République. L’événement s’est déroulé en présence du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Au cours de cette cérémonie de réception des champions d’Afrique 2025, le capitaine de l’équipe nationale, Kalidou Koulibaly, a prononcé un discours. Il a exprimé sa fierté d’appartenir à la nation sénégalaise et a salué les autorités présentes.

S’adressant au chef de l’État et à son Premier ministre, le défenseur central des Lions a rendu hommage au tandem exécutif, déclarant : « Vous êtes les deux étoiles de notre pays comme celles de notre maillot national. »