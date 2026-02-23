Appel solennel de Dr Ahmed Khalifa Niasse à Sa Majesté Mohamed VI Roi du Maroc

Par la présente, permettez-moi de vous adresser cette demande pour gracier les dix-huit Sénégalais condamnés pour hooliganisme dans votre pays.

Majesté,

Vous savez comment est ce que j’ai eu l’honneur de vous connaître alors que vous traversiez des circonstances douloureuses.jusque dans votre propre corps. Oui, pour éclairer la lanterne des autres, c’était à la demande pressante de votre illustre père, Sa Majesté le Roi Hassan Il. Il avait, alors, demandé à Mèreni , alors, Superviseur du Protocole Royal de m’amener à votre résidence de Salay( Salé )Et vous aviez eu la bonté et l’amabilité de me recevoir. Et aussi de recevoir des bénédictions de ma part.

Aujourd’hui les relations du Maroc et du Sénégal sont imbriquées dans l’histoire.

Vous savez bien que ce sont des Sénégalais partis de l’embouchure du fleuve Sénégal, entre autres avec Youssouf Ibn Tachfin, qui ont fondé la ville de Marrakech qui a donné son nom au Maroc.

Dans votre famille, côté maternel, il y a d’illustres personnes qui ont des racines sénégalaises.

Votre qualité de Amir al Mouminine fait que vous régnez spirituellement dans beaucoup de pays. Tout en régnant politiquement sur le Royaume du Maroc.

Les Sénégalais vous aiment, vous admirent . Ils aiment le Maroc. Plus de la moitié des Sénégalais ont leur cœur Fassi à cause de Sidi Ahmad Tidjani. Ils font de ce Maroc un pays idyllique et, surtout, spirituel.

Aujourd’hui que les jeux sont derrière nous , nous attendons de votre grandeur , au nom de tout le Maroc, de dire aux Sénégalais détenus dans votre pays :” Je vous pardonne, rentrez chez vous, un avion spécial vous attend à l’aéroport”

Vous aurez réglé mille maux par cette phrase :

” Vous êtes libres”