Ligue 1 : Le PSG déclaré champion de France, le classement final dévoilé

A cause du coronavirus, la France a pris la grande décision, il y a quelques jours, d’annuler définitivement son championnat. Ce jeudi, les instances qui dirigent le football français ont confirmé la décision, dévoilant le classement final, à base de quotients. De ce fait, le classement du championnat a été arrêté tel qu’il était avant l’annulation de la saison, selon les informations d’Europe1.

Ainsi, le PSG, leader incontesté du championnat, a été déclaré champion. L’Olympique de Marseille, 2e, et le Stade Rennais, 3e, sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Lille, Reims et Nice seraient qualifiés Pour l’Europa League.

Enfin, Amiens et Toulouse seraient relégués. Pas de barrage L1/L2. Nîmes serait donc sauvé et l’AC Ajaccio ne pourrait pas monter, contrairement à Lorient et Lens, les deux premiers de Ligue 2. Il ne reste plus qu’à officialiser l’information, qui risque de faire bondir ceux qui espéraient obtenir une qualification européenne ou éviter une descente.

Julien Froment✔@JulienFroment

Confirmation @europe1 par @morinerie la @LFPfr a voté l’arrêt de la @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 , et c’est bel et bien au quotient (comme les championnats de la @FFF) pour classement figé. #PSG champion, #OM et #Rennes en C1. Reims et Nice en C3. Amiens Toulouse en L2.1 01912:18 – 30 avr. 2020Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité804 personnes parlent à ce sujet