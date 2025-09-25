Dernière minute : Madiambal Diagne refait surface en France

Porté disparu depuis plusieurs jours et activement recherché par la Division des Investigations Criminelles (DIC), le journaliste et patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a refait surface ce jeudi soir à travers un message publié sur son compte X.

« Suis arrivé en France depuis ce jeudi 25/9/2025. J’ai quitté le Sénégal le soir même de l’opposition par la Police à mon départ pour la France. J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités », a-t-il déclaré. Cette sortie met fin aux nombreuses spéculations qui entouraient son absence, alors qu’il était introuvable depuis la descente infructueuse des enquêteurs à son domicile, où seule son épouse avait été arrêtée.

Pour rappel, Madiambal Diagne est cité dans une affaire de blanchiment de capitaux et de rétro-commissions impliquant la société Ellipse Project International. Le rapport de la CENTIF fait état de soupçons portant sur plusieurs marchés publics attribués sans appel d’offres et sur des flux financiers estimés à plus de 20 milliards de FCFA. En annonçant son retour « dans quelques jours », le journaliste se dit prêt à faire face à la justice sénégalaise. Reste à savoir dans quelles conditions il sera accueilli par les autorités, alors que son dossier suscite déjà de vives réactions dans l’opinion publique.