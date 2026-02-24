Ousmane Sonko sur les supporters détenus au Maroc : « L’amitié se paie par l’amitié »

Le Premier ministre Ousmane Sonko est monté au créneau concernant la situation des supporters sénégalais actuellement incarcérés au Maroc. Il affirme que toutes les démarches nécessaires ont été entreprises par l’État du Sénégal pour défendre ses ressortissants. « Cela dépasse le cadre sportif », a-t-il déclaré, soulignant que si le football rime avec passion, il ne doit pas être source de crispations durables entre deux nations qui se considèrent comme des pays frères. Selon lui, la manière dont l’affaire a été traitée pose question. Il évoque notamment des interrogations sur l’équité du procès et s’interroge sur l’opportunité d’un appel.

Le chef du gouvernement a rappelé, à titre de comparaison, des incidents impliquant des supporters marocains lors des Jeux olympiques en France. À l’époque, un envahissement de terrain avait entraîné l’interruption d’un match pendant près de deux heures avant une reprise à huis clos, sans sanctions qu’il juge comparables à celles infligées aux Sénégalais. « Ce n’est pas salutaire pour deux pays qui se disent frères. L’amitié se paie par l’amitié », a-t-il insisté, appelant à un traitement équilibré de la situation.

Grâce royale ou transfèrement de peine

Ousmane Sonko a indiqué que si le Roi du Maroc décidait, à l’issue des discussions diplomatiques, d’accorder une grâce, le Sénégal s’en réjouirait. À défaut, Dakar pourrait activer les accords existants permettant à des compatriotes condamnés à l’étranger de purger leur peine sur le territoire national. Toutefois, il a tenu à rappeler le principe fondamental de souveraineté des États. « Le Sénégal ne peut rien imposer au Maroc », a-t-il affirmé, appelant au calme et à la retenue. « Nous ne pouvons pas régler la situation avec des bazookas au Maroc, mais avec diplomatie », a-t-il martelé, rappelant que des ressortissants marocains se trouvent également dans les prisons sénégalaises.

En attendant l’issue des discussions, le Premier ministre a promis un accompagnement aux familles des détenus, notamment durant le mois de Ramadan, période de solidarité et de partage.