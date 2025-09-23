CAN 2025 : Le Maroc impose un visa électronique aux supporters étrangers, dont ceux du Sénégal et de l’Algérie

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations 2025, une nouvelle mesure administrative vient bousculer les plans des supporters africains. Le Maroc a annoncé l’instauration d’une Autorisation électronique de voyage (Aevm) pour les fans désireux d’assister au tournoi.

Jusqu’ici exemptés de visa pour entrer sur le territoire marocain, les ressortissants algériens devront désormais se plier à cette nouvelle exigence. La mesure ne concerne pas seulement l’Algérie, mais aussi le Sénégal, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Gabon, le Niger, le Togo et la Tunisie.

La compagnie nationale Royal Air Maroc a confirmé l’information dans une note officielle. L’Aevm sera disponible via l’application « Yalla », mise en place par la Fédération royale marocaine de football pour centraliser l’ensemble des services liés à la compétition.

Pour les supporters algériens, déjà contraints de transiter par un pays tiers en raison de l’absence de liaisons aériennes directes, cette obligation supplémentaire représente un casse-tête. Leur équipe disputera ses matchs de poule à Rabat, rendant indispensable une anticipation administrative accrue.

Toutefois, les autorités marocaines insistent : cette disposition ne cible pas spécifiquement l’Algérie. La Tunisie et d’autres nations voisines sont également concernées. L’objectif affiché est de faciliter la gestion du flux attendu de visiteurs et de renforcer la sécurité autour du tournoi.

Inspirée des procédures déjà en vigueur dans plusieurs pays occidentaux, l’Aevm se veut simple et rapide à obtenir. Elle n’a pas vocation à limiter l’accès, mais à l’encadrer. Reste que pour de nombreux supporters, cette annonce tardive sonne comme une contrainte inattendue, à seulement quelques mois de la CAN.